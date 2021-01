Chitão e Xororó Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 15:29

Produtor da dupla Chitãozinho e Xororó, Cleto Alves da Rocha Júnior morreu nesta segunda-feira (11) por complicações da Covid-19 e a dupla sertaneja fez uma homenagem ao companheiro nas resdes sociais."Hoje nos despedimos de um grande amigo e companheiro de longa data por conta da COVID-19. O nosso produtor Cleto estava sempre sorrindo e cheio de alegria, e é assim que sempre vamos nos lembrar dele. Vá em paz, amigo. Ficam as lembranças dos momentos que tivemos juntos. Que Deus conforte o coração de todos os amigos e familiares".

Michel Teló foi um dos primeiros a comentar a postagem sobre o falecimento do produtor: "Descanse em paz, Cleto! Que tristeza". "Gente boa demais! Trabalhou comigo também. Meus filhos adoram ele. [Estou] muito triste aqui. Que [Deus] o tenha em bom lugar e conforte os corações da família", escreveu Zezé di Camargo. Fábio Jr, Rio Negro, da dupla com Solimões, Belutti, da dupla com Marcos, e João Bosco foram alguns dos famosos que lamentaram a morte do amigo.

