Daniel del Sarto e Alice Divulgação/Thais Galardi.

Por MH

Publicado 11/01/2021 16:47 | Atualizado 11/01/2021 19:41

Nasceu na clínica Perinatal, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, Alice, a primeira filha do ator Daniel Del Sarto com a médica cirurgiã Hazel Fischdick, após cinco anos de união. A menina nasceu de cesárea com 3.610g e 49 cm. "Eu sempre quis uma menina e prometo não ser ciumento. Quero ser um pai treinador, ou seja, que auxilia sua cria a desenvolver seus talentos e desejos sem pressão ou imposição", conta Daniel que já assumiu que será bem coruja com a herdeira. "Para esse momento tão especial das nossas vidas, fizemos questão deter uma pessoa ao nosso lado para fotografar o nascimento da Alice, que é a Thaís Galardi.