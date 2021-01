Bruna Linzmayer Reprodução

Por MH

Publicado 11/01/2021 19:20 | Atualizado 11/01/2021 19:21

Bruna Linzmeyer voltou a falar sobre a polêmica envolvendo a escolha ou não de ter as axilas cabeludas. A atriz usou o perfil no Twitter para debater novamente o assunto: "Por que é feio e sujo só em mulheres?", questionou a atriz nesta segunda-feira (11).



"É curioso que, quando a gente fala de depilação, as críticas que vêm automaticamente são: é feio e/ou é sujo. Antes de reagir ao assunto assim, meio que sem pensar, talvez valha se perguntar: por que esse fenômeno natural do corpo é feio? ou sujo? e por que é feio ou sujo só pras mulheres?", começou Bruna.



A artista lembrar da entrevista que fez à Marie Claire, em janeiro de 2019. "Lembro sempre do papo que eu tive com a Marie Claire, há mais ou menos 2 anos. Falamos em resumo que o importante é fazer o que você quer fazer, afinal o corpo é seu".



Bruna não parou por aí: "Ter liberdade e autoestima pra não ficar refém da depilação e, ao mesmo tempo, depilar em algum momento por alguma razão. Tudo isso porque você QUER, e não porque é "feio", "sujo", "inadequado" ou que quer outra pressão social que não faz o menor sentido. O importante mesmo, fofinhas, é que vocês se sintam bem", finalizou a atriz.