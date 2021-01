Marcus Majella e Dudu Anulino Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 02:00

O ator mirim Dudu Anulino, de 11 anos, que está no elenco do longa, 'Meu Tio Quase Perfeito 2', comemora a estreia do filme e se diz muito feliz por poder participar dessa obra: “Gravamos o filme, no Dia das Crianças do ano de 2019! Nossa! Emocionante! Passei o meu dia, atuando! Trabalhando no que escolhi para vida, que é ser ator. Que presentão! ”, contou.

O longa 'Meu Tio Quase Perfeito 2' estreou nos cinemas de todo o país na última quinta-feira (7). Marcus Majella é o protagonista Tio Tony. Na história, ele aparece mais maduro, responsável e deixou para trás os trambiques. Tony trabalha agora como coordenador de uma super colônia de férias, mas ele perde completamente o juízo quando entra em cena o politicamente correto e todo certinho Beto (Danton Mello), namorado da irmã, Ângela (Leticia Isnard), e candidato a padrasto dos seus amados sobrinhos.

Publicidade

O elenco conta ainda com Ana Lúcia Torre, como Cecilia, mãe de Tony e Ângela, e com Eduardo Galvão, em um de seus últimos papeis. O ator, que também fez o primeiro longa da franquia, interpreta Gustavo, ex-marido de Ângela e pai das crianças. Dirigido por Pedro Antônio, Um Tio Quase Perfeito 2 é produzido pela Arpoador Audiovisual e coproduzido pela Sony Pictures, Globo Filmes, Telecine e Morena Filmes. A distribuição é da H2O Films e da Sony Pictures.