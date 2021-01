Bruno Gagliasso não teve contrato renovado com a Globo Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 05:00

Bruno Gagliasso conquistou sua primeira vitória na batalha judicial contra o Detran-RJ e conseguiu reverter a suspensão de sua carteira de habilitação. Em maio do ano passado, o ator recebeu uma notificação sobre sua permissão para dirigir ter sido suspensa em um processo administrativo, após ele ser multado sete vezes com um total de 29 pontos. No processo, o ator alegou não ter sido notificado sobre as infrações previamente e nem ter tido a oportunidade de contestar as multas, sendo assim, acreditava que sua situação com o Departamento de Trânsito estava regularizada.

Gagliasso foi multado entre janeiro e fevereiro de 2017. Entre as infrações cometidas pelo ator estão estacionar em local proibido, transitar em velocidade superior à máxima permitida e estacionar na calçada. O órgão suspendeu o direito do artista de dirigir por seis meses e exigiu que ele fizesse um curso de reciclagem. Mas ele não aceitou a punição e procurou resolver a questão na esfera judicial. A decisão que reverte a suspensão da CNH de Bruno Gagliasso é do último dia 16, mas ainda cabe recurso. A ação tramita no 2º Juizado Especial Fazendário do Rio de Janeiro.

A assessoria de Bruno Gagliasso - garoto-propaganda da Renault - chegou a emitir um comunicado no fim do ano passado, dizendo que apesar do processo tramitar na Justiça, ele não está impossibilitado de dirigir veículos.