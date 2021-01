Geraldo Luís Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 05:00

A Record bate o martelo para estreia do 'A Noite é Nossa', comandado por Geraldo Luís: dia 20 de janeiro. A atração inspirada nos programas de auditório vai misturar humor, emoção, brincadeiras, reportagens, curiosidades e novos quadros, além de musicais e homenagens que prometem dar o que falar. Com a direção de João Scortecci, 'A Noite é Nossa' será exibido todas as quartas-feiras a partir das 22h30.