Publicado 12/01/2021 10:59 | Atualizado 12/01/2021 14:07

Um dia depois de Henri Castelli ter confirmado agressão que sofreu em Barra de São Miguel, Alagoas, a coluna descobriu que o ator foi salvo por um dos seguranças de Carlinhos Maia no local chamado Marina do Zezeco. O influenciador confirmou com exclusividade para coluna. "A confusão era do lado da minha casa de praia. Eu estava com eles, mas na hora da agressão, eu estava no restaurante do lugar. Sim, eu dei suporte com segurança e carro".

Segundo informações de testemunhas, Henri chegou ao local acompanhado por amigos e estava com o celular na mão e com a cabeça baixa na hora das agressões. O ator e o seu grupo receberam suporte do Carlinhos Maia, que estava com segurança armado e carro blindado. Eles ficaram um tempo no imóvel do influenciador esperando a poeira abaixar, já que os agressores prometiam mais confusões. Os boatos apontam como agressores os filhos de um ex-governador, que também estavam acompanhados do prefeito de Barra de São Miguel, que é o dono da Marina.

O caso aconteceu no dia 30 de dezembro, mas Henri só divulgou nesta segunda-feira (11). O ator teve fratura exposta na mandíbula ao ser agredido por pelo menos quatro homens e precisou passar por cirurgia."Foi muito triste o que aconteceu comigo. Eu fui agredido covardemente, sem chance de me defender. Eu estava com alguns amigos e, do nada, fui puxado pelas costas, jogado no chão e fui agredido. Vítima de socos e chutes no rosto que levaram a uma fratura exposta na minha mandíbula ", revelou