Por O Dia

Publicado 12/01/2021 11:25 | Atualizado 12/01/2021 11:35

Esta humilde colunista não é baú para guardar segredo. Era para não vazar a informação do casamento do volante Thiago Maia com a cantora Isadora Pompeo, mas com um passarinho vermelho e preto contou, não deu para resistir. Os dois reataram o namoro depois de três anos separados, no final do ano passado, e resolveram oficializar a relação no último dia 3. Mas, eles ainda vão celebrar a união em uma cerimônia no dia 28 de fevereiro. Nesta segunda-feira (11), o casal foi flagrado fazendo compras em um shopping na Zona Oeste do Rio.

Isadora é famosa no segmento gospel e tem mais de quatro milhões de seguidores no Instagram. Recentemente, a gaúcha gravou uma música em parceria com o cantor João Figueiredo, namorado de Sasha.