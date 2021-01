Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão/ Guilherme Mussi Reprodução internet

Para quem pensa que a separação de Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão é somente pela distância, como sua assessoria divulgou, está enganado. Esta coluna já vem averiguando essa informação que vamos contar agora há algum tempo, tanto que procuramos a assessoria da atriz no último domingo para checar e estamos até agora aguardando um retorno que nunca houve. Há mais de dois meses sabemos que Marina Ruy Barbosa vem vivendo um relacionamento secreto com Guilherme Mussi, Deputado Federal por São Paulo.

Antes que Marina pense em negar o fato, vale lembrar a atriz que ela tem freqüentado a casa de Guilherme e o affair não escondeu a relação de amigos próximos, que não aguentaram guardar o segredo. A principal preocupação da atriz para não anunciar a separação com Xandinho Negrão era sua imagem. Marina tem verdadeiro horror a queimar seu filme, tanto que nem seus pais ficaram sabendo do relacionamento com Guilherme.



Se você acha que isso é tudo, meu caro leitor, saibam que Guilherme já está construindo uma casa para ambos morarem. Os planos já vinham sendo feitos antes mesmo da separação ser anunciada oficialmente. Marina, sempre preocupada com sua imagem, certamente vai negar todas as informações desta nota, mas caso isso ocorra, ela terá que abrir mão de todos os planos que vem fazendo com o deputado. Quem conhece a Marina sabe que ela não mede esforços para ter a melhor imagem para o mercado comercial e seu público. E ao contrário das outras fofocas amorosas que envolvem a atriz, desta vez fontes próximas a ruiva garantem que ela está apaixonada.



Guilherme é conhecido por colecionar ex-mulheres famosas, como a apresentadora Rebeca Abravanel e a influencer Luciana Tranchesi, além de recentemente ter virado notícia por dar festas durante a pandemia, chegando a ser proibido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo de continuar com as algazarras que incomodavam os vizinhos.

Marina era amiga próxima da esposa do irmão de Mussi, sendo que a atriz e seu agora ex-marido, Alexandre Negrão, foram padrinhos de casamento do casal, que em novembro de 2019 sofreu um acidente fatal de avião. Guilherme também foi padrinho do irmão, na ocasião.

Será que agora a assessoria de Marina Ruy Barbosa vai nos responder ou vai querer que contemos mais? A coluna não dá só chamadas aqui, nós contamos os detalhes porque temos todas as informações.