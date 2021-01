Dhaísa do Carmo Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 02:00

A influenciadora Dhaísa do Carmo está curtindo as merecidas férias na Bahia e tem compartilhado tudo com seus mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. Entre um mergulho no mar do Morro de São Paulo e uma trilha na Chapada Diamantina, a youtuber do canal 'Turma da Dhai", confessa que queria voltar a rotina de trabalho tão cedo. "Vim passar o Ano Novo com minha família, aproveitei para tirar um perdido (risos). Estou curtindo férias nesse lugar maravilhoso, que é a Bahia. Não queria voltar aos trabalhos tão cedo, mas já volto a ativa nos próximos dias", confessou a apresentadora Dhaísa.