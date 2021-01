Jéssica Esteves Reprodução

Por MH

Publicado 13/01/2021 05:00

Depois de ter sido criticada por ter falado mal de Celso Portiolli, a ex-apresentadora Jéssica Esteves resolveu falar nas redes sociais o que tinha acontecido entre os dois. Ela contou, que cobria as férias do colega na 'Sessão Premiada' do SBT quando foi dispensada no ar pelo titular do 'Domingo Legal'." Entrou no ar, aí ele [Portiolli]: 'Bom dia, Sessão Premiada no ar! Saudade que estava de vocês, já descansei demais, estou de volta. Queria agradecer a Jéssica por comandar a atração aqui enquanto estava de férias. Muito obrigado, Jéssica. Agora já pode descansar, curtir as suas férias que agora eu vou comandar'. Fiquei: 'Oi?' Ele me dispensou no ar, ao vivo, sem falar nada comigo no camarim, sem falar nada com ninguém", explicou Jéssica.

"Depois que desligou a câmera, que foi para o horário comercial, ele veio falar comigo? Gente, desculpa, eu achei escrotérrimo, antiprofissional. Era uma menina, tinha 15 anos. Achei tudo muito escroto e quando foi para o intervalo ele não veio falar comigo, em nenhum momento falou nada para mim. Ele fez e acho ele babaca, achei essa atitude extremamente babaca", continuou Jéssica que está há 15 anos longe da televisão.

Publicidade

O caso teria ocorrido após ela deixar a apresentação do Bom Dia & Cia, o qual comandou de 2003 a 2005, junto com Kauê Santin.