Após a youtuber Antônia Fontenelle fazer uma série de vídeos repudiando as agressões sofridas por seu amigo, o ator Henri Castelli, em Alagoas, ter cobrado uma posição da Secretaria de Segurança do estado sobre o lamentável episódio e ter orientado turistas a tomarem cuidado quando visitarem o local, o Secretário de Segurança Pública de Alagoas, Alfredo Gaspar, se pronunciou em resposta a influencer.

"É lamentável que tenhamos que assistir determinadas subcelebridades se referindo com tamanho preconceito e falta de respeito aos alagoanos. Não somos um povo desordeiro, somos um povo da paz, a única coisa que pedimos é respeito. Todas as providências jurídicas, policiais e diligências já estão sendo tomadas. Agora, o que não podemos admitir, é que queiram generalizar e muito menos agir de forma preconceituosa contra o povo de Alagoas.", disse o político.

Em seu desabafo, Antônia cobrou providências das autoridades de segurança de Alagoas para elucidar o caso o quanto antes. "Eu não vou cobrar nada aos aborígenes, os criminosos que fizeram essa barbárie com o meu amigo, porque já são pessoas condenadas. Mas eu vou cobrar uma posição da Secretaria de Segurança de Alagoas, das autoridades de lá, porque não é possível que as pessoas saiam de suas casas para fazer turismo, para se divertir ou para descansar, para ter um momento de lazer, e tenham que passar por isso", disse ela.

A ex-mulher de Marcos Paulo ainda deixou um aviso para que turistas tomem cuidado ao visitar Alagoas. "Turistas do Brasil, cuidado quando vocês forem para Alagoas, cuidado mulheres com seus maridos, porque eles podem apanhar covardemente, e cuidado homens com suas mulheres, porque elas também podem sofrer alguma violência", disparou.

O secretário de segurança também se manifestou quanto às agressões sofridas pelo Henri Castelli: "Enquanto cidadão alagoano e responsável pelo comando da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, lamento o ato de violência sofrido pelo ator Henri Castelli em nosso estado, assim como lamento e repudio ato de agressão que ocorra contra qualquer cidadão, seja famoso ou não."

