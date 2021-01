Henri sofreu fratura exposta na mandíbula e passou por cirurgia Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 10:29

Em entrevista, o delegado Fabrício Nascimento, responsável pela investigação da agressão sofrida pelo ator Henri Castelli em Alagoas, falou sobre o depoimento dos agressores. Segundo o delegado, a versão do homem acusado de agredir o ator é diferente daquela que foi contada pelo Henri nas redes sociais.

"A confusão teria começado entre Henri e o dono da casa de show, mas a pessoa que o agrediu é um amigo do dono da casa de show que estava do lado no momento. Segundo ele [o que agrediu Castelli], na confusão, o ator teria tentando agredir o empresário e acabou por atingi-lo. Então, o agressor teria revidado", disse Fabrício Nascimento ao Portal G1

Publicidade

Esta versão contradiz o relato de Henri, segundo o delegado."Henri disse que não teria motivo, não sabe o porquê. O outro lado disse que o ator falou mal da casa de show para o proprietário, o que gerou uma discussão inicial entre eles. O ator teria ido para essa casa de show e depois para a marina [na Barra de São Miguel]. Lá, encontrou o dono da casa de show, que teria lhe dado cortesia, e que quando o dono da casa de show perguntou se ele teria gostado, ele teria dito que não e teria falado muito mal do show", disse o delegado.

Fabrício Nascimento ainda afirmou que não pode divulgar os nomes dos envolvidos na briga e que os nomes que constam no boletim de ocorrência do ator que vazou nas redes sociais, não necessariamente estão envolvidos no caso. "Das pessoas citadas naquela oitiva, nem todos estão envolvidos. Alguns aparentemente apenas estavam no local. Não dá para acusá-los ainda. Outras testemunhas já foram ouvidas".