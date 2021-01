Nego do Borel Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 14:32 | Atualizado 13/01/2021 14:40

Post da ex-parceria de Nego do Borel Reprodução A coisa está ficando complicada para Nego do Borel. Após as acusações de Duda Reis nesta quarta-feira (13), uma marca desfez a parceria com o cantor. "Em respeito a todas as mulheres, estamos suspendendo a parceria com o cantor @negodoborel", compartilhou o perfil da marca Príncipe dos iPhones no Instagram. A empresa também excluiu as fotos com o músico das redes sociais.

"Deixamos bem claro que não concordamos com as atitudes do mesmo. E todas as fotos e parcerias com o cantor @negodoborel estaremos apagando e pedimos que não vinculem seu nome a nossa marca. Salientamos também todo nosso apoio a @dudareisb", disse o comunicado, que foi encerado com: "#naoaofeminicidio Att: Raul, diretor da marca."

Duda usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a relação com Nego do Borel. A atriz, que anunciou o fim do noivado em 23 de dezembro do ano passado, contou que foi traída durante o relacionamento, que sofria agressões e violência psicológica.