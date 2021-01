Ricardo Martins Divulgação

14/01/2021

O mercado mudou muito e a forma de apresentar os imóveis também, o cliente exige cada dia mais um corretor conectado. Com vídeos motivacionais e a exibição de imóveis de luxo, o empresário Ricardo Martins conquistou mais de um milhão de seguidores nas rede sociais.



Atingindo mais de 50 milhões de visualizações em seus perfis, Martins dá uma dica para quem está começando: “Postem sempre com uma estratégia e um objetivo. Eu tento postar em torno de 50 vídeos por semana, cada um com um propósito diferente, sendo eles o de vender, inspirar, e viralizar.”



O empresário utiliza o mercado digital para qualificar uma base de corretores de alta performance que servirá e acompanhará uma estratégia de desenvolvimento da My Broker Imobiliária, com o intuito de ramificar o processo de certificado de qualificação (Corretor Influenciador).



O corretor e influenciador Ricardo Martins atua de forma muito leve e dinâmica através de suas redes sociais como, Instagram, Facebook e Tiktok , seus vídeos fazem sucesso mesmo entre aqueles que ainda não estão procurando imóveis.