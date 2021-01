Gracyanne Barbosa Tiago Brov

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 05:00

Gracyanne Barbosa posou para um ensaio pra lá de sensual e elegante. A musa fitness surgiu em cliques provocantes com um vestido longo vermelho. À coluna, Gracy não escondeu sua empolgação com a chegada da vacina do novo coronavírus. "Estou animada para o pós-vacina. Após um ano turbulento, no qual todos nós vivenciamos tantas mudanças, eu acho que as nossas escolhas importam mais do que nunca. Nós temos que ser corajosos, temos que suportar o desconforto e empurrar nós mesmos para novos patamares onde podemos encontrar nosso propósito maior", diz a morena.