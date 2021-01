Victor Melo e Carla Prata e Victor Melo e Kethelyn Carmona Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 05:00

Depois que noticiamos que o affair da Carla Prata foi acusado pela ex de não assumir o filho que teve com ela, Kethelyn Carmona contou que empresário Victor Melo foi visitar a criança pela primeira vez nesta quarta-feira (13).

No mesmo dia o também piloto de rally enviou uma nota à coluna para esclarecer os fatos, através de seus advogados. "É preciso prestar os necessários esclarecimentos para evitar a desinformação. Victor conheceu Kethelyn em final de agosto de 2019 em Portugal. Os dois namoraram até março de 2020,quando o casal se separou. Kethelyn mora em um apartamento cujo aluguel está pago até fevereiro de 2021. Victor pagou corretamente todas as prestações, que foram determinadas pelo Poder Judiciário, mesmo pendendo a confirmação da paternidade, uma investigação que se deu por iniciativa do empresário. As partes, infelizmente, estão em intenso litígio e demais questões serão solucionadas nas esferas próprias através de seus respectivos procuradores".

Cirurgia-dentista Kethelyn Carmona contou que teve uma união estável com o empresário e piloto de rally, Victor Melo as desde os seis meses de gravidez do filho do casal, hoje com seis meses, eles estão separados por conta de traições. Ela também o acusou não pagar as contas nem dar assistência ao bebê, que teria sido comprovado por exame de DNA a paternidade de Victor. "Fechei um consultório bem-sucedido para viver com Victor, abri mão de tudo e ele agora está namorando a apresentadora Carla Prata. Me enviaram o foto dos dois no Ano Novo. Ela com a família dele toda", explicou.

A coluna procurou Carla Prata para saber sobre o envolvimento com Victor Melo e apresentadora informou que não namorava o empresário, mas tinha o beijado. "Dar um beijo significa alguma coisa ? Posso beijar quem eu quiser e isso não significa que estou namorando. Quando eu estiver namorando, posso falar sobre meu relacionamento e a pessoa. Mas desse aí, não posso não", assumiu.