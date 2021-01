Mc Kekel e Mc Niack no clipe de 'Nervosinha' Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 14:16

Em seu primeiro lançamento do ano, MC Kekel canta sobre as mulheres de temperamento mais esquentadinho no clipe de 'Nervosinha', que chega ao YouTube nesta sexta-feira (15). E o single chega com um feat daqueles! Para completar o novo sucesso, Kekel convidou o jovem MC Niack, que estourou no TikTok com o hit 'Oh Juliana'. O lançamento de 'Nervosinha' sai pela Som Livre e KondZilla Records e já está disponível também em todas as plataformas de áudio. O clipe da nova faixa apresenta Kekel e Niack rodeados por mulheres, enquanto fazem ciúmes em suas respectivas namoradas, as 'nervosinhas' da história.

“O clipe é um pouco diferente, no boliche, e fala das mulheres que são nervosinhas. Tenho certeza que as pessoas vão gostar!”, diz MC Kekel sobre a produção. Niack completa: “A música é boa e essa participação eu achei animal! Realmente acredito que tem potencial para explodir no Brasil inteiro, por ser uma música leve e ao mesmo tempo dançante, e é disso que o brasileiro gosta. E o legal foi que as nossas vozes se encaixaram e combinaram com a música. Eu gostei demais disso. Espero que seja um sucesso.”