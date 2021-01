Mayra Cardi e Arthur despertam no mesmo lugar Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 15:21

Mayra Cardi revelou aos seus seguidores que está isolada na Ilhabela, no litoral de São Paulo, após se infectar com a Covid-19. Ela contou que se hospedou em uma casa de frente para o mar, e compartilhou um 'bom dia' com seus seguidores para mostrar o seu paraíso particular nesta quinta-feira (14). Ela até postou um clique na sacada do quarto toda feliz da vida. E não é que logo em seguida, Arthur Aguiar também compartilhou um pequeno vídeo mostrando uma paisagem de frente para o mar de uma sacada? O internauta mais observador pode notar que as duas passagens são bem parecidas e diferença entre elas é só pelo enquadramento de cada imagem.

Os fãs do casal começaram a comentar e colocar mais lenha na fogueira de uma possível reconciliação. Nesta quarta-feira (13), a mãe de Mayra, Vandha Ramos disse ser contra a volta dos dois. "Vamos amar o próximo, porque o anterior a gente sabe que não deu certo", comentou em sua rede social. Dona Vandha, corre aqui!