Anahi Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 05:00 | Atualizado 15/01/2021 07:40

Depois que a cantora Anahi, do RBD, confessou ter se contaminado com a Covid-19 na última live que o grupo fez no mês de dezembro, esta coluna não pôde deixar de notar que a cantora retirou de seu perfil do Instagram o contato da empresa T6H Entertainment de Guillermo Rosas, que vem a ser o empresário que gerencia a sua carreira. A empresa em questão é a mesma que estava por trás da live do fenômeno teen mexicano.

Além disso, Anahí também deixou de seguir o perfil oficial da empresa. Pelo visto a cantora se arrependeu de ter feito a live do show de tributo ao RBD depois de quase um ano inteiro de rígida quarentena, afinal de contas, o marido dela, que se contaminou com a doença através dela, ficou bem mal por causa do coronavírus. Anahi, no entanto, ficou assintomática.

Publicidade

No final das contas a esperta foi a Dulce Maria, que mesmo com as críticas, manteve a postura de se preservar e não participar da live, já que havia acabado de dar à luz a sua primeira filha dias antes da transmissão do show.