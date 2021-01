Bianka Fernandes Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 05:00

Bianka Fernandes está escalada para uma das fases de 'Gênesis', na Record TV. Ela será a rainha AAT, a grande Rainha do Egito, esposa do faraó Amenenhat III, que era o faraó na época da história de Abraão e Sara. A atriz dará vida a uma rainha bem má que está sempre arquitetando coisas e estará sempre em pé de guerra com a segunda esposa do faraó, a Rainha Khen, personagem da Pérola Faria.

"Além da preparação na emissora, vi muitas séries, filmes e documentários, tanto sobre o Egito quanto sobre realeza e rainhas. Assisti Game of Thrones e me inspirei na Rainha Cercei", conta a atriz, que está ansiosa para a estreia da novela em 19 de janeiro.