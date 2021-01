Participantes da terceira temporada do 'Power Couple Brasil', comandado por Gugu Reprodução

15/01/2021

Ao contrário do que vem sendo especulado pela mídia, esta coluna soube que a seleção dos casais que irão participar da próxima edição do 'Power Couple', da Record TV, ainda não começou. O diretor do reality, Rodrigo Carelli, que é quem aprova os pedidos de convites, ainda está de férias, inclusive. Até o momento a produção de elenco não começou nem mesmo as sondagens dos cotados para participarem da atração.