Lucca Picon Anderson Marques

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 05:00

Depois de roubar a cena na última temporada de 'Malhação - Toda Forma de Amar', Lucca Picon está no novo filme teen da Netflix. Filho do surfista francês Miky Picon rodou 'Confissões de uma Garota', inspirado no sucesso literário 'Confissões de uma Garota excluída, mal-amada e (um pouco) dramática', de Thalita Rebouças. O elenco conta ainda com Klara Castanho. "Sempre sonhei em atuar no cinema e foi uma grande experiência, totalmente diferente da televisão", conta.