Pai de Lisa Barcelos sai em defesa da filha Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 08:00

André Bosco, pai da influenciadora Lisa Barcelos, usou as redes sociais para defender a filha dos ataques que ela vem sofrendo desde o vazamento do áudio em que ela descreve detalhes do caso que teve com o Nego do Bore,l quando ele ainda era noivo da Duda Reis. Após Lisa confirmar publicamente que foi amante do Nego, o pai da blogueira resolveu se pronuncia a favor da jovem de 18 anos.

"Sou pai daquela que vocês, fãs, da mídia, sites de fofoca, de canais de intriga, que estão massacrando, julgando, detonando, a minha filha. Ela não pôde me atender. Imaginem o estado emocional, psicossomático, depressivo que se encontra uma menina que fez 18 anos no dia 10 de dezembro. Até dia 10 ela tinha 17 anos, uma adolescente. Está saindo agora da fase de adolescente. Imagina como está a cabeça dessa menina. Ela não conseguia falar comigo", revela o pai de Lisa.

Publicidade

Segundo ele, Lisa não pode ser julgada por apenas um erro. "Não desistam da minha filha. Tudo de bom que ela fez: os challenges, os vídeos... Tudo de bom que ela fez caiu por terra por causa de um erro que ela cometeu?! Quem vai garantir que você não vai cometer no futuro um erro maior do que o que ela cometeu. Minha filha não é um mau exemplo. Ela só cometeu uma falha. Já se arrependeu. Está triste, está extremamente sentida pelo que fez, ela está extremamente depressiva! E os covardes, quero ver falar na cara dela, na minha cara, o que vocês falam do outro lado da câmera", desafia.

O patriarca também garantiu que a filha ainda irá dar a volta por cima. "Cair é do ser humano. Cai, tropeça. Quem não tropeça? Mas levantar ela tem esse poder. Ela vai levantar, vai estar na mídia de novo, vai estar com toda força de novo. Vai contar o que aconteceu, vai voltar a ser a modelo que ela é, ela vai ser o dobro do que ela é. Ela não desiste nunca. E, minha filha, se você estiver vendo essa live, papai nunca vai desistir de você."

Publicidade

Confira o desabafo completo: