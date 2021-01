Dany Bananinha Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 14:39 | Atualizado 15/01/2021 16:56

Dany Bananinha fez um vídeo emocionada para seus seguidores, nesta sexta-feira (15). Ela contou que foi submetida a uma cirurgia de emergência para retirar um nódulo no seio esquerdo e que o procedimento foi complicado. A assistente de palco do 'Caldeirão do Huck' explicou que o problema aconteceu por causa das antigas próteses de silicone.



"Eu estava com um nódulo no peito esquerdo. Minhas próteses [de silicone] já estavam ruim antes mesmo que eu engravidasse, já estavam encapsuladas e estava tudo certo. Depois, eu amamentei, fiz uma bateria de exames e foi constatado um nódulo. Eu tirei, mas foi uma cirurgia complicada, nada fácil, demorada, mas está tudo bem", explicou.





"Estou com muita dor, mas tudo dentro do normal, principalmente para mim, que sou alguém fresca para dor. Fui muito bem acompanhada pelo médico e continuo sendo observada. A minha prótese foi trocada por um tamanho menor e tomara que eu não tenha mais problemas com isso. A última coisa que eu queria era ter feito essa cirurgia. Fui enrolando muito porque não me incomodava o fato de ela estar encapsulada, mas quando apareceu o nódulo tive de me preocupar. Agora rezem por mim para que eu fique boa rápido", pediu.



Dany é mãe da pequena Lara, de 10 meses, e vale lembrar que foi esta humilde colunista que revelou a gravidez.