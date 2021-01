ADRIANA BIROLLI e ALEXANDRE CONTINI CRISTINA GRANATO

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 05:00

Alexandre Contini e Adriana Birolli estão no elenco de 'Herói às avessas'. O espetáculo, que acontece no Teatro Petra Gold, estreia hoje e será transmitido online, todos os sábados, às 20h, até o dia 31 de janeiro Alexandre é um hacker nerd que se apaixona por uma striper fora do padrão, personagem de Adriana. Ela propõe uma sociedade criminosa, mas a relação dos dois acaba evoluindo para um romance secreto e nada convencional.