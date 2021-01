Nego do Borel em 'Malhação' da Globo Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 05:00 | Atualizado 16/01/2021 10:13

Nego do Borel virou persona non grata na TV Globo. Depois de ter uma das traições à Duda Reis, sua ex-noiva, exposta na internet e de ter sido acusado pela ex de estupro, agressão e transmissão de doença sexualmente transmissível, o cantor acabou tendo as portas da emissora fechadas. Nos bastidores da Globo comenta-se que a havia uma intenção de reprisar a temporada de 2016 de 'Malhação', que revelou nomes como Lucas Lucco, Nego do Borel e Nicolas Prattes. No entanto, após os escândalos envolvendo o funkeiro, internamente preferiram não reprisar a temporada da novela teen para não vincular novamente a imagem do canal ao cantor, porque decidiram deixá-lo de fora da programação.