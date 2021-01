Por O Dia

Publicado 15/01/2021 17:21 | Atualizado 15/01/2021 17:23

A influenciadora e namorada da DJ Bárbara Labres, Débora Moura compartilhou nesta sexta-feira (15), através das redes sociais, que viajou para São Paulo em busca da famosa barriga de tanquinho com o procedimento conhecido como Lipo Lad. Famosas como Ludmilla, Flay e Rafaella Santos já aderiram aos gominhos proporcionados pela cirurgia.Em vídeos nos stories do Instagram, Débora, também conhecida por ser uma das amigas de Honório Gurgel de Anitta, conta como foi o processo da cirurgia e diz que pretende dividir com os seguidores cada momento até o resultado final, conquistado somente após algumas sessões de drenagem: "Estava sumidinha mas por uma boa causa, eu fiz a Lipo Lad na JK Estética Avançada, estou muito feliz mas por enquanto ainda estou inchada e em processo de recuperação. Hoje estou no quinto dia de repouso, operei na segunda-feira e já estou bem melhor! Vou mostrar pra vocês tudo o que passei e mais pra frente, depois de todas as drenagens, vou mostrar o resultado final!"