Mariana de Moraes Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 02:00

O ano de 2021 vai ser super especial para a influenciadora Mariana de Moraes. Ela, que é designer de moda e hoje comanda a direção criativa da marca de sapatos Monoá, vai se casar em setembro com o empresário Eduardo Dagios Neto.



Apesar de ainda faltar alguns meses para a cerimônia, ela já está super ansiosa. “A cerimônia religiosa será no dia 25 de setembro, mas até lá temos o casamento civil e alguns eventos especiais para nós. Convite dos padrinhos, despedida de solteira, chá bar… o momento é de celebração e queremos aproveitar cada etapa”, pontua



Fã do Pinterest, ela encontra na plataforma e em outros sites diversas referências para o casamento perfeito. “Fico imaginando mil possibilidades e sonhando com o grande dia”, diz. Animada em relação aos preparativos, a influenciadora criou um perfil específico para trazer inspirações de decoração, vestidos de noiva, modelos de convites para o evento e até tipos de buquê.



“Tenho muitas amigas que também irão se casar e comecei a compartilhar com elas as referências pelo WhatsApp. Aí pensei que seria melhor reunir tudo em um Instagram. Assim, além de compartilhar conteúdos bacanas desse tema, com a soma de informações, consigo criar um guia para noivas”, explica.



“É um universo completamente novo para mim. Como meu trabalho me coloca o tempo todo em contato com novas ideias, a cabeça vive fervilhando. Mas sempre tive o estilo de celebração que desejo realizar em mente, então, sou bem focada”, completa.