Influenciadora Lisa Barcelos perde seguidores após confirmar que teve caso com Nego do Borel enquanto ele ainda namorada Duda Reis Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 08:30 | Atualizado 16/01/2021 08:31

Érika Belchior, a amiga de Lisa Barcelos para qual ela conta os detalhes do caso que teve com Nego do Borel, resolveu se pronunciar em suas redes sociais para esclarecer que, apesar de a conversa ter sido com ela, não foi a própria quem vazou o polêmico áudio.

"Tenho recebido muitas mensagens de pessoas me xingando/ameaçando sem nem mesmo saberem a verdade. O áudio que a Lisa me enviou vazou, mas deixo claro que NÃO FOI EU quem divulgou e eu espero de coração que a verdade apareça. Infelizmente esse mundo de internet é sujo", diz a influencer.

Publicidade

Érika ainda garante que sua amizade com Lisa não mudou mesmo após toda a polêmica. "Minha relação com a Lisa não mudou, está tudo bem entre a gente. O que me tranquilizou foi saber que ela está do meu lado e, mais uma vez, digo que não foi eu!"