Ex-Rouge, Karin Hils

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 08:14 | Atualizado 17/01/2021 08:14

Em jogo de perguntas e respostas com seus seguidores, a cantora Karin Hils, ex-Rouge, contou que as ex-integrantes do famoso fenômeno teen dos anos 2000 possuem juntas um grupo no WhatsApp. No entanto, engana-se quem acredita que o tal grupo seja porque elas são amigas até hoje.

"Tem um grupo no WhatsApp que chama 'As Ruge Tudo'. Mas ele quase nunca tem nada. Fica lá pra quando a gente quer falar alguma coisa burocrática, mas não é um grupo de amigas. Não é amiga, gente. Verdades", diz a cantora sobre a amizade entre suas colegas de banda.