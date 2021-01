Nubia Oliiver está entre as 100 mulheres mais sexies do mundo em votação feita pelo Clube da Vip Marco Máximo / Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 05:00

Núbia Oliiver negou o acordo proposto pelo empresário e ex-amigo Julio Marchi, a quem ela está processando sob a acusação de uma dívida de R$ 766 mil em valores corrigidos. A influencer e modelo abriu o processo há quase três anos, após o empresário pedir um empréstimo há cerca de seis anos, sob a condição de assinar uma confissão de dívida e nunca ter pago a quantia. O dinheiro em questão foi emprestado por Núbia para que o empresário cuidasse do montante e a ajudasse a investir com a promessa de que todo mês ela receberia uma porcentagem em cima dos juros derivados dos rendimentos. Segundo Núbia, o acordo oferecido por Julio era inaceitável.



"No final do ano passado, o Julio Marchi procurou meu advogado, Eugenio Palazzi, querendo fazer um acordo, porque todo mês eu subo uma matéria nos stories voltando a falar do caso. E isso está o incomodando muito, pois ele está com algumas empresas aqui no Brasil. Mas o acordo que ele queria e nós não aceitamos foi ele pagar o valor de R$ 300 mil e eu ainda pagar os honorários. Sendo que a dívida inicial é R$ 380 mil reais mais os honorários do advogado. Isso depois de seis anos. A proposta dele era eu receber um número menor do meu capital investido e ainda com prejuízo do meu advogado. Inaceitável, é claro", afirma.



Os problemas com o ex-amigo começaram quando Núbia pediu a quantia emprestada de volta e, em vez de receber, ouvia sempre uma desculpa diferente.