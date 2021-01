Coluna da Fabia Oliveira - Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 18/01/2021 05:00

Lembram que a coluna contou sobre um famoso apresentador de uma emissora paulista que vem sendo vítima de chantagem, após ser descoberto que ele tem dois filhos fora do casamento? Pois bem. Certa vez, a equipe de um programa de entretenimento de uma emissora de TV (também de São Paulo) esteve de plantão na porta de um fórum aguardando a chegada do dito apresentador para um processo de reconhecimento de paternidade. E sabem por que essa matéria nunca foi ao ar? Porque um dos funcionários do apresentador viu a equipe na porta do fórum e ligou na emissora em questão para avisar que se o caso fosse veiculado, o apresentador nunca mais pisaria no canal para qualquer participação. É censura que chama?