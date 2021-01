Bruno Miranda Reprodução

18/01/2021

Bruno Miranda, o Borat, mostrou aos seus seguidores do Instagram como ficou sua barriga depois que se recuperou de um tiro que levou em uma briga de trânsito, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, em novembro passado. O assistente de palco do 'Amor e Sexo' diz que não há motivos para se envergonhar de sua cicatriz e até deu uma passada na praia para exibir a marca.



"Para vocês que me perguntaram se vou ter coragem de tirar a camisa na praia por causa da minha cicatriz. Está aqui minha resposta. Felicidade em primeiro lugar. Vamos ser felizes", escreveu na legenda da imagem. Borat inaugurou na semana passada uma barraca na praia de Copacabana, na zona sul do Rio. "Agora meu escritório é aqui [na praia]", brincou.



O ator e modelo levou um tiro disparado pelo sargento da Polícia Militar Fábio dos Santos, que havia se envolvido em um acidente de trânsito minutos antes. Borat ajudava a vítima e tentava acalmar os ânimos das testemunhas e do policial quando foi alvejado.