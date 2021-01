Felipe Castanhari e Marcius Melhem Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 18:44 | Atualizado 18/01/2021 18:58

A juíza Ana Luiza Madeiro Cruz Eserian do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou nesta segunda-feira (18) que o influenciador digital Felipe Castanhari a apague a mensagem que postou em seu twitter no dia 05 de dezembro contra o humorista e ex-diretor da Globo Marcius Melhem, sob pena de uma multa no valor de R$ 10 mil.

“Desse modo, não se pode admitir que alguém, a pretexto de estar manifestando o livre pensamento, impute a outro, peremptoriamente, a prática de crime pelo qual, conforme consta nos autos, não foi sequer indiciado, ao menos até o momento”, escreveu a juíza na decisão.

Na sexta-feira (15) Marcius Melhem ajuizou uma série de ações contra influenciadores que o detrataram nas redes sociais. Além de Castanhari estão sendo processados Danilo Gentili, Rafinha Bastos e Marcos Veras. Se condenados, cada um deles será obrigado a fazer uma retratação pública e indenizar Melhem em R$ 50 mil reais, valores que o humorista pretende doar para alguma instituição.

O mérito da ação contra Castanhari ainda não foi avaliado e portanto ele ainda pode ser condenado a desembolsar a quantia e fazer a retratação. Castanhari chegou a chamar Melhem de assediador e criminoso.