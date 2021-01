Restaurante de Giulia Costa promove festa na pandemia Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 05:00 | Atualizado 19/01/2021 07:17

O restaurante Feu, que tem como um dos sócios a atriz Giulia Costa - filha da também atriz Flávia Alessandra - foi bastante criticado na internet neste fim de semana. O motivo foi o evento que rolou nas dependências do estabelecimento, que parecia uma verdadeira festa pré-pandemia, já que não contou com o recomendado distanciamento social, uso de máscaras em lugar completamente fechado ou qualquer medida de segurança contra a Covid-19. Procurada para comentar sobre a realização do evento em plena segunda onda do novo coronavírus que já matou mais de 200 mil pessoas em todo o Brasil, Giulia Costa e sua assessoria não retornaram o contato até o fechamento desta nota. Vale lembrar que o estado do Amazonas vem enfrentando um caos por conta do coronavírus. A situação por lá ficou tão grave que em Manaus alguns pacientes de Covid-19 morreram asfixiados após acabarem os cilindros de oxigênio dos hospitais locais.

Procurada pela coluna, a assessoria do restaurante emitiu a seguinte nota: "O Lamartine cabe mais do que o dobro de pessoas que estão sendo recebidas no FEU. Abrir com essa capacidade reduzida, de maneira legalizada e respeitando os protocolos sanitários, foi uma decisão dos sócios deste restaurante pop-up. A presença do DJ é constante, ele se apresenta no restaurante desde a inauguração. Não houve nada de diferente na sexta-feira passada. Como o restaurante estava mais vazio do que o normal, algumas pessoas ficaram de pé durante a apresentação do DJ".