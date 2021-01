Felipe Titto compra percentual milionário em empresa de suplementos Divulgação

Publicado 19/01/2021 05:00

Felipe Titto e seu lado empreendedor estão mais afiados do que nunca. Na última semana, o ator pegou um jatinho e foi até Maringá, no interior do Paraná, para assinar um contrato milionário. Titto se tornou sócio de uma empresa de suplementos e vitaminas. O ator desembolsou quase R$2 milhões e divide a empresa com mais três sócios: Neto Escardovelli, Jow Sendeski e Thiago Tagliari. Neto é nutrólogo e amigo de Titto. "Eu e meu nutrólogo fomos convidados a conhecer a marca de perto, nos encantamos e fizemos uma proposta", conta o ator, que é adepto de uma vida saudável e pratica exercícios físicos diariamente. "Desde que comecei a querer ganhar corpo eu uso diversos suplementos, porque desde moleque eu sempre fui muito magrinho", admite Titto, que no próximo mês ainda inaugura um novo empreendimento no ramo alimentício.