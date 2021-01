Ana Cañas Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 20:59 | Atualizado 18/01/2021 21:03

A cantora Ana Cañas resolveu responder curiosidades dos seus fãs no jogo 'Verdade x Mentira' do Instagram nesta segunda-feira (18). A maioria das perguntas girava em torno da vida sexual da artista. Uma fã logo quis saber se ela 'não transava desde o começo da quarentena' e Ana disse que era mentira. Quando perguntada se já tinha formado mesmo um trisal com cantora e percussionista Lan Lanh e a atriz Nanda Costa, ela negou e escreveu: "Mentira, mas eu amo muito as duas. Lan Lanh sou amiga há mais de 10 anos", informou.



Outro seguidor quis saber se ela beijaria uma fã. "Super. Se eu sentir um lance", ressaltou. Ainda sobre o mesmo tema, enviaram para ela: "É verdade que ficou com um fã?". E sem titubear, ela publicou: "Já. E mais de uma vez. Vida real. Amo", escreveu.