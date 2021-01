Nego do Borel Reprodução de internet

Na noite de segunda-feira (18), Nego do Borel usou seu Instagram para rebater as acusações da ex, a atriz Duda Reis, de que ele teria lhe transmitido HPV. Ele postou vídeo e imagens após fazer exames de sangue, no último sábado (16).

"Os últimos dias tem sido de muitas acusações para mim. A minha resposta para tudo isso será provar a minha inocência. E no meio das muitas acusações eu fui acusado de ter transmitido HPV. Como quem não deve não teme, resolvi fazer um exame. E hoje vim aqui apresentar o resultado. Não, eu não tenho e nunca tive HPV, assim como nenhuma outra doença sexualmente transmissível. Se alguém que se relacionou comigo tem, não foi de mim que pegou. Eu e minha equipe estamos trabalhando dia e noite e vamos provar que essas acusações são mentirosas!", disse.