MC Livinho Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 13:11 | Atualizado 19/01/2021 13:23

Mc Livinho usou as redes sociais para falar da recente polêmica envolvendo seu nome. O cantor avisou que de fato levou um susto na madrugada da última segunda-feira e que, ao contrário do que muitos vêm achando, a situação toda não tinha a ver com qualquer marketing de lançamento de alguma música, como vinha sendo especulado. Livinho confirmou que estava mesmo sendo seguido por um carro desconhecido, mas conseguiu se livrar.

"Notícias falsas que eu tinha morrido, que eu tinha sido assaltado, que eu tinha sido sequestrado e que era marketing pra uma música chamada 'Cilada'. Nunca existiu essa música e tô aqui pra desmentir tudo isso e pra falar pra vocês que foi um momento muito angustiante e tenso. Eu fui perseguido, mas eu consegui me livrar, graças a Deus. Não vou tocar nesse assunto pra não gerar pauta para pessoas que se alimentam das desgraças dos outros. Não quero ser lembrado por uma situação dessa, da qual não me orgulho. As pessoas que já passaram sabem como que é. Eu tô pronto pra retomar minhas atividades e colocar as coisas em ordem. Logo mais vou trazer música nova pra vocês", disse o funkeiro.