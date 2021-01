Caio Vegatti Carlos Neto

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 13:32

Depois de participar da novela `Topíssima´, da Record, o ator Caio Vegatti está no elenco do filme que acaba de estrear na Netflix, `Pai em Dobro´, com roteiro de Thalita Rebouças e direção de Cris D' Amato. No longa, ele atua ao lado da protagonista Vicenza (Maisa) interpretando o personagem Nando, um jovem de 20 anos.

"Fiquei muito contente com o resultado e a repercussão do filme. Agora é almejar outros projetos e continuar me aperfeiçoando e evoluindo sempre", conta o ator, que lembra o começo da carreira. "Nunca sonhei em ser ator e não tenho ninguém na minha família que seja do mundo artístico. Mas eu era uma criança que gostava de inventar histórias, fazer imitações, e chamar atenção na sala de aula. Com o tempo, isso foi ficando mais evidente e meus amigos me incentivaram a fazer teatro. Ainda cursando a faculdade de Engenharia, participei de um processo seletivo para entrar numa escola de atores e passei. E em 2018 subi pela primeira vez no palco. Depois disso entrei em `Topíssima´. No final do ano de 2019, aconteceu o teste do filme", conta o ator.