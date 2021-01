Mayana Neiva Reprodução

Mayana Neiva revelou já ter sofrido preconceito por ser nordestina e deu detalhes dos ataques de xenofobia quando chegou ao sudeste para trabalhar. "Já passei por várias situações na minha vida. O poder estabelecido sempre olha para o nordestino com certo reducionismo. Além disso, ainda somos uma sociedade controlada pelo macho, branco, heteronormativo", disse a atriz, que falou sobre o assunto por causa da sua personagem na série 'Rotas do Ódio', na Globoplay.

Na trama, ela interpreta a delegada Carolina, responsável por uma unidade em São Paulo especializada em crimes de intolerância e racismo. Os casos mostrados na história são baseados em fatos reais: "Temos um elenco muito diverso, com duas atrizes negras, uma trans e eu, que sou nordestina. Essa é uma série que fala sobre um assunto muito atual, que ainda precisa ser discutido e difundido na sociedade. Eu cheguei a cursar parte da faculdade de Direito e lembro que na minha época não se falava nada sobre crimes de ódio. E um fato acabou tornando tudo ainda mais simbólico: a primeira temporada estreou justamente na semana do assassinato da Marielle Franco, com um episódio que fala sobre o feminicídio de uma mulher negra, vivida pela Pathy Dejesus", contou em entrevista ao Globo.