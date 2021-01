Pamella Rodrigues Reprodução

Publicado 19/01/2021

A youtuber Pamella Rodrigues, conhecida como By Pamella, confirmou que todo mundo já desconfiava: o affair com Neymar. Ela bem que tentou fugir da pergunta de Matheus Mazzafera, mas acabou confessando. "Já pegou que eu sei. Já pegou?", insistiu o apresentador e aí ela respondeu. "Já sim", mas não quis entrar em detalhes de quando foi nem a duração do romance. Pamella, que conta com mais de 4 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, ainda assumiu que 'pegaria' Anitta e PK Freestyle.