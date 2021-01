Felipe Titto Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 05:00

Felipe Titto já desmentiu os boatos de que seria um dos participantes famosos convidados por Boninho para o grupo 'Camarote' do 'BBB 21'. Mas o que o ator esqueceu de contar é que a ausência dele no reality da Globo não foi por falta de convite. Sim, Titto já recusou duas propostas do Big Boss para se confinar na atração. A primeira delas foi no ano passado e a segunda foi para esta edição. Segundo a coluna soube, as recusas do ator deixaram o diretor Boninho beeeeeem chateado.