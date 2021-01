Jorge e Mateus fazem live para os fãs durante isolamento social Reprodução Instagram/Matheus Limas

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 05:00

A dupla Jorge & Mateus acaba de renovar seu contrato com a Som Livre. Com 15 anos de carreira, os sertanejos assinaram com a gravadora em 2012 e desde então não param de acumular sucessos, recordes e grandes números em sua trajetória. São mais de 6 bilhões de visualizações e 13,7 milhões de inscritos no YouTube e 16,5 milhões de seguidores no Instagram. Jorge e Mateus foram os artistas mais ouvidos da década passada no país, de acordo com o Spotify, onde possuem 7,8 milhões de ouvintes mensais.