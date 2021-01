Claudia Raia André Nicolau/Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 05:00

'Sempre Raia um Novo Dia', o livro de memórias de Claudia Raia, está no top 10 de biografias no site da Amazon. A obra, lançada pela HarperCollins, ocupa a quinta posição da lista. No livro, a atriz e produtora relembra momentos de sua vida e carreira. "Eu costumo dizer que é o primeiro ato da minha vida. Contei sobre meus amores, meus casamentos, minhas separações, meus personagens, minha vida no teatro... Tudo está ali", conta.