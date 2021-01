Thiago Martins Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 21:10

Post de Thiago Martins - Reprodução Thiago Martins usou as redes sociais no final da noite desta terça-feira (19) para negar a sua entrada no 'BBB 21'. O cantor e ator fez um storie no Instagram: "Fui bombardeado de mensagens, ligações e marcações sobre uma possível entrada no 'Big Brother Brasil'. Não, gente! Eu não vou a lugar nenhum nem sei de onde surgiu essa história saiu. Boa sorte para os participantes e obrigado para quem já estava torcendo por mim", escreveu no post que ainda explicou que a namorada desejou 'boa viagem' por ter feito uma pequena viagem para ajudar o irmão.

O ator ainda brincou com 'fama' repentina. "Aproveitando essa fama, vão lá baixar as minhas músicas (já disponível em todas as plataformas digitais) e ver meus clipes no YouTube."