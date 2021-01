Rodolfo Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 21:26 | Atualizado 19/01/2021 21:40

Galeria de Fotos Rafa e Rodolffo Reprodução Rafa e Rodolffo Reprodução Rodolffo Reprodução Rodolffo Reprodução Rodolffo Reprodução Rodolffo Matthaus Reprodução Quase ninguém ligou os pontinhos, mas o sétimo nome confirmado no grupo Camarote da nova edição do 'Big Brother Brasil', Rodolffo Matthaus, é ex-marido da vice-campeã, Rafa Kalimann. O nome dele já estava sendo cogitado desde a semana passada e a coluna apurou que o cantor ganhou uma forcinha da agora atriz da Globo.

Rodolffo e Rafa Kalimann se casaram em 2016 em uma cerimônia para 400 convidados à beira-mar em Aquiraz, no Ceará. O relacionamento terminou dois anos depois e o divórcio só foi oficializado no ano passado. Apesar de um final conturbado, marcado por traições, os dois optaram por manter a amizade. Quando estava no 'BBB', era comum a sister falar super bem do ex-marido, de 32 anos. O sertanejo, da dupla com Israel, é natural de Uruaçu, Goiás, e entra no reality solteiro. Como ele mesmo avisou: "pronto para o que der e vier". Xi!