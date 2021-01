Samara Felippo Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 15:23

Samara Felippo resolveu compartilhou com os seguidores o seu mais novo visual. A atriz, que assumiu recentemente que estava deixando os fios grisalhos crescendo sem retoques na raiz, é a mais nova adepta dos cabelos brancos. Ela postou a transformação nos stories do Instagram nesta quarta-feira (20). "Resolvi enfrentar a sociedade, que gosta de apontar para mulher, chamar de desleixada, envelhecida, de relaxada, só porque decidiu ficar grisalha. Enfim, acompanhe meus stories, vou estar nesse processo e espero que vocês se inspirem! só porque escolhemos estar grisalhas, temos que cuidar, sim, do cabelo."





Já 'grisalha' depois da transformação, Samara mostrou o resultado e desabafou: "Confesso que tive muito medo no inicio. Mas meu proposito era bem maior que qualquer medo. A minha rebeldia de deixar que os grisalhos sejam parte livre e potente da minha vida deu nisso aí. Chega de conceito que grisalha não se cuida, e relaxada, desleixada, envelhecida. Temos nossos momentos, nossas transições, precisamos muitas vezes de tempo pra passar por elas e respeitem TODAS", escreveu.





