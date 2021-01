Thiago Fragoso Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 05:00

Com o fim das gravações da novela 'Salve-se Quem Puder', Thiago Fragoso anda mais voltado para a administração do seu restaurante delivery e take away, o Me Lhama Que Voy, especializado em comida peruana. Mas, o ator quer tirar do papel alguns projetos especiais para 2021, ano que completa 40 anos de idade e 30 anos de carreira artística. "Posso adiantar que vou fazer coisas diferentes do que o público está acostumado a me ver fazendo. Será um ano de celebrar meu compromisso com os valores em que eu acredito", assumiu Thiago.